Incidente tra auto e moto a Monza: motociclista sbalzato a terra

È stato sbalzato dalla moto ed è finito a terra il motociclista che pochi minuti fa a Monza si è scontrato con un'auto.

Il sinistro è avvenuto all'altezza del sottopasso di viale Libertà, dal quale il conducente dell'auto proveniva in direzione centro prima di impattare contro la moto all'incrocio con via Pennati.

Sul posto sono giunte in codice rosso un'automedica e un'ambulanza e gli operatori sanitari si ssono occupati di assistere il centauro, un uomo di 36 anni. Per il quale è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni infatti sono apparse serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad affiancare l'operato dei soccorritori del 118 due pattugie della polizia locale che stanno effettuando i rilievi del caso e cercando di ripristinare la regolarità del traffico.