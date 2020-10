Strade di sangue a Monza: un incidente ogni tre ore e mezza e 26 morti

Un incidente ogni tre ore e mezza. È quello che succede sulle strade di Monza e della Brianza secondo il rapporto dell'Istat reso noto dall'Aci di Milano. Solo nel 2019 sono stati registrati 2.694 incidenti, un numero più alto rispetto al 2018 quando i sinistri rilevati furono 2.623 (71 in meno). I morti? Sulle strade della provincia in un solo anno sono morte 26 persone.

"Leggiamo con preoccupazione i dati diffusi da Aci Istat sugli incidenti stradali avvenuti nel 2019 nelle 106 province italiane, comprese quelle di nostra competenza territoriale: Milano, Monza e Brianza e Lodi – ha commentato Geronimo la Russa, presidente di Aci Milano. – Tenuto conto che l’UE aveva posto l’obiettivo di dimezzare i morti per incidente stradale nel decennio 2010-2020 è facile rendersi conto che dobbiamo percorrere ancora molta strada in termini di prevenzione e innalzamento dei livelli di sicurezza. Oltre ai drammi umani, questa situazione comporta anche enormi sprechi per la collettività: basti pensare che solo nella Provincia di Milano sono stati conteggiati nel 2019 costi sociali pari a 1073 milioni di euro. Occorrono più formazione e informazione, più consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada, migliore gestione della circolazione e più controlli".

Gli incidenti in Lombardia: i numeri

A Milano gli incidenti sono stati 13.607 con 106 morti e 18.097 feriti, registrando rispetto all’anno precedente diminuzioni rispettivamente pari a - 196, -10 e - 249. Nella Provincia di Monza Brianza vi sono stati 2.694 incidenti (+71), 26 morti (+2) e 3.507 feriti (- 23). A Lodi 461 incidenti (-46), 9 morti (+1) e 708 feriti (-131). Analizzando il periodo 2010-2019 il numero di morti è diminuito del 24,82% a Milano, a Monza e Lodi non vi sono state grosse variazioni (a Lodi i decessi sono addirittura aumentati, +7).