Sabato notte, due gravi incidenti sulle strade della Brianza

Due gravi incidenti si sono verificati nella notte a Bernareggio e lungo la Ss36 all'altezza tra Carate e Verano Brianza. Poco prima delle 2,30 di domenica 24 luglio, si è verificato in primo dei due scontri a Bernareggio lungo al strada provinciale 6. Un uomo di 35 anni ha perso io controllo del proprio veicolo ed è finito contro un ostacolo. Sul posto sono arrivate l'ambulanza dei Volontari di Vimercate e l'automedica perchè le condizioni dell'uomo, in un primo momento sembravano molto serie. Fortunatamente con il passare dei minuti il 35enne si è parzialmente ripreso ed è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo. Sul posto a stabilire la dinamica del sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza.

All'alba incidente tra Carate e Verano

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina (domenica 24 luglio 2022) alle 5,45 lungo la superstrada Valassina, in direzione nord, nel tratto compreso tra Carate Brianza, Verano Brianza. Tre uomini sono rimasti feriti nello scontro tra due auto, tra cui un ragazzino di 14 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia stradale di Milano per i rilievi di rito. I tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Desio e Monza per essere sottoposti agli accertamenti del caso.