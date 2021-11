Audi fugge da posto di blocco e si schianta contro un'auto: grave 23enne

Un posto di blocco dei carabinieri in strada, la paletta che intima l'alt e un'Audi che anzichè fermarsi accelera e fugge via. Inseguimento con incidente nella serata di lunedì tra Monza e Brugherio. Un ragazzo di 23 anni e l'amico di 22 sono rimasti feriti dopo che la vettura in fuga si è schiantata contro la Fiat Cinquecento su cui viaggiavano. Ad avere la peggio è stato il 23enne che è stato soccorso in codice rosso dal personale medico del 118 a causa di un brutto trauma cranico e trasferito in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Ferite più lievi invece per l'amico che viaggiava insieme a lui: soccorso in codice verde e accompagnato al San Gerardo di Monza.

L'inseguimento e lo schianto

L'inseguimento è iniziato in via Buonarroti, a Monza. Da qui poi l'Audi - non si sa il veicolo fosse rubato o meno - ha iniziato la fuga fino a schiantarsi un paio di chilometri più avanti contro l'utilitaria su cui viaggiavano i due ragazzi di Brugherio. Dopo l'incidente poi hanno proseguito la corsa, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze e i carabinieri della compagnia di Monza che ora sono al lavoro per ritracciare il veicolo in fuga. Indagini in corso.