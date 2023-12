Un inseguimento iniziato a Treviglio e proseguito in una corsa folle per decine di chilometri fino a Monza dove è terminato con un maxi incidente stradale e un incendio. Maxi dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell'ordine nella serata di mercoledì 20 dicembre a Monza, in via Buonarroti.

Intorno alle 19 un'auto ha preso fuoco dopo un incidente nel quale sono rimasti coinvolti in totale sei veicoli. Ma non si è trattato di un semplice sinistro stradale. L'auto sarebbe arrivata a velocità sostenuta, in fuga dai carabinieri. Una corsa che era iniziata chilometri prima, in un'altra provincia. Secondo quanto al momento emerso a Treviglio una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dell'Arma avrebbe intercettato un veicolo sospetto con a bordo dei soggetti con il volto travisato. E sono scattati gli accertamenti e l'alt. Ma l'auto non si è fermata ed è iniziato l'inseguimento. Terminato a Monza con la maxi carambola e il veicolo in fiamme.

Oltre al mezzo avvolto e distrutto dal rogo nel sinistro sono state coinvolte altre cinque auto tra veicoli in transito e parcheggiati a bordo strada. Una maxi carambola che ha visto l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi con un'autopompa da Monza, un carro soccorso da Lissone e un'autobotte dal distaccamento di Vimercate insieme a due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso.

In via Buonarroti mercoledì sera sono intervenuti anche i carabinieri. Le persone in fuga a bordo del mezzo avvolto dalle fiamme hanno fatto perdere le proprie tracce, scappando a piedi. E le ricerche per rintracciare i fuggitivi sono in corso. Non è al momento chiaro di quante persone siano coinvolte. Notevoli i disagi alla viabilità lungo un tratto che nell'ora di punta è particolarmente frequentato. Nel sinistro nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Seguiranno aggiornamenti.