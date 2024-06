Guida ubriaco, si schianta contro due auto e scappa: inseguimento (e denuncia) nella notte

Ha perso il controllo del veicolo, finendo contro due auto parcheggiate, fortunatamente, senza nessuno a bordo. Un botto che a Brugherio qualcuno ha sentito nella nottata tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. L'incidente si è verificato lungo via Aldo Moro, l'arteria che si snoda fino al centro sportivo comunale e che costeggia l'area feste su cui si affacciano diversi complessi residenziali con parcheggi sul lato della carreggiata. Dopo lo schianto, il conducente, a bordo di un'auto scura secondo quanto notato da alcuni testimoni, si è allontanato, scappando via.

E' scattato un inseguimento che ha coinvolto i carabinieri della stazione di Brugherio si sono messi sulle tracce del fuggitivo, riuscendo a fermarlo poco dopo, a una decina di chilometri di distanza dal luogo dell'impatto tra Carugate, Cernusco e Bussero, nel milanese.

Al volante del mezzo, descritta come uan berlina, c'era un trentenne: sottoposto all'alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico tale da far scattare una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo del giovane, cittadino italiano, è stato sottoposto a sequestro.