Investe marito e moglie mentre attraversano sulle strisce: coppia in ospedale

Al volante di un'auto ha investito una coppia che stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio. Investimento a Monza mercoledì pomeriggio.

L'inicidente si è verificato poco dopo le 16.30 all'intersezione tra via Marsala e via Lazio. Alla guida dell'auto c'era una donna di 85 anni che - probabilmente senza accorgersi della loro presenza - ha investito marito e moglie di 67 e 68 anni che si accingeva ad attraversare nel tratto. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che hanno prestato assistenza ai due pedoni che sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza. Nessuno dei due versa in gravi condizioni.

Per rilevare il sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando cittadino. Alla automobilista è stata comminata una multa per la violazione dell'erticolo 191 del codice della strada.