Anziano investito da un'auto, traffico in tilt a Monza

Un uomo investito mentre attraversa la strada e circolazione in tilt a Monza venerdì mattina. L'investimento è avvenuto pochi minuti prima delle 7.30 all'altezza di via Turati, davanti al Binario 7. L'uomo, pensionato di 83 anni, secondo quanto al momento emerso stava attraversando la strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo per prestare assistenza all'uomo. L'83enne è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In via Turati sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno rilevato il sinistro ed effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento. Il personale del comando di via Marsala si è occupato di gestire la viabilità nel tratto: lungo via Mentana e in Largo Mazzini si sono registrate lunghe code per consentire l'intervento dei soccorsi nel tratto.