Ciclista investito lungo la provinciale: 30enne trasferito in ospedale

Incidente questa mattina a Caponago. Ad avere la peggio un ciclista che è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele. L’incidente è accaduto questa mattina, sabato 6 aprile, intorno alle 11.15 lungo la Strada provinciale 215. Lo scontro tra l’auto e la bicicletta, il ciclista – un uomo di 30 anni – caduto rovinosamente a terra e subito l’avvio della macchina dei soccorsi.

Sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia locale e dal 118 l'invio dell’ambulanza e dell’automedica. Le condizioni del ciclista sono apparse inizialmente gravi, ma giunti sul posto i soccorritori hanno constatato che, fortunatemente, seppur in condizioni serie l’uomo non era in pericolo di vita. Il giovane è stato quindi trasferito all’ospedale San Raffaele in codice giallo.