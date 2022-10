Ciclista investito: atterra l'elisoccorso

Ciclista investito ad Arcore: atterra l'elisoccorso. Grande paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 ottobre in via De Gaspari. Dalle prime informazioni raccolte da MonzaToday l'uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato investito nei pressi della Peg Perego.

I soccorsi

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato anche l'elisoccorso. L'uomo, che dovrebbe avere meno di 30 anni, dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato poi trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza ma non sarebbe in pericolo di vita.

Saranno gli agenti della polizia locale di Arcore intervenuti sul posto a dover ricostruire la dinamica dell'accaduto.