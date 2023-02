Pedone investito: 57enne trasferito al San Gerardo

Grave incidente a Seregno. Un uomo di 57 anni è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, martedì 14 febbraio, a Seregno. In via Briantina è stato investito un uomo di 57 anni. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale di Seregno.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate ambulanza e auto medica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono apparse meno serie rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il 57enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.