Due pedoni investiti: arrivano i soccorsi, la polizia locale chiude la via

Investimento di due pedoni in via Pavoni a Monza. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza manda i soccorsi in codice rosso.

L'investimento è avvenuto venerdì 30 luglio poco prima delle 18. Da quanto riferisce Areu le due persone investite sono una donna di 58 anni e un uomo di 79 anni.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure. Sul posto l'automedica e due ambulanze. I due feriti sono stati trasferiti all'ospedale San Gerardo in codice giallo.

Gli agenti della Polizia locale di Monza hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato sulla via Cavallotti e sulle strade circostanti. Alla Polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.