Ciclista di 81 anni finisce sotto a un tir: grave in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina, giovedì 22 dicembre, a Monza in viale Sicilia. Poco prima delle 8 un ciclista è stato investito. Dalle prime informazioni fornite da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si tratterebbe di un uomo di 81 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 sono stati inviati un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Monza. I soccorritori stanno lavorando proprio in questi minuti.

Dalle prime informazioni fornite dalla polizia locale di Monza l'incidente è avvenuto alla rotatoria di viale Sicilia-via Correggio. Dal comando riferiscono che l'uomo è finito sotto un autoarticolato con targa italiana. L'anziano è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Quando è stato estratto da sotto il tir era cosciente, è stato subito caricato in ambulanza e trasportato nel nosocomio di via Pergolesi.

Gli agenti della polizia locale sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento.