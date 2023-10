Investita una ragazzina di 13 anni: soccorritori sul posto

Grave incidente a Monza, in via Mentana. Intorno alle 19.30 di sabato 7 ottobre una ragazzina di 13 anni è stata investita. Sono stati subito allertati i soccorsi. Da quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato di Monza. Fortunatamente le condizioni della 13enne sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, il codice è stato declassato da rosso a giallo e la giovane è stata trasferita all'ospedale San Gerardo. Al momento non è stata ancora resa nota la dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento