Paura a Monza: investita una ragazzina

Paura a Monza per una ragazzina investita a pochi passi dal centro. L'incidente intorno alle 7.30 di oggi, venerdì 21 ottobre. Dalle prime informazioni fornite da Areu una ragazzina di 16 anni è stata investita in via Azzone Visconti.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata sul posto l'ambulanza e l'auto medica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della giovane sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a verde. La ragazza è stata poi accompagnata all'ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

Accorsi anche gli agenti della polizia locale. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'accaduto.