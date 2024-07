Incidente stradale: investite due 14enni in monopattino, la più grave trasportata in elisoccorso al Niguarda

Gravissimo incidente stradale a Brugherio, coinvolte due 14enni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, giovedì 18 luglio, a Brugherio in via San Cristoforo all'incrocio con via Occhiate. Da quanto ha riferito nel tardo pomeriggio la polizia locale di Brugherio, intervenuta tempestivamente per rilevare l'incidente, le due ragazzine (entrambe residenti a Brugherio) erano a bordo del monopattino. Lo schianto contro un'auto guidata da una donna di 40 anni residente a Cinisello Balsamo e alla guida di una Fiat Punto.

Sul posto sono state inviate in codice rosso ambulanze e automedica, oltre all’eliambulanza. La ragazzina ferita in modo più grave è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, l'altra in codice giallo al San Gerardo di Monza. Gli agenti della polizia locale sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento