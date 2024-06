Investiti due ragazzi di 18 anni in piena notte a Arcore

Investiti in piena notte a Arcore, in via Belvedere sono finiti in ospedale due giovani di 18 anni. Da chiarire la dinamica dell'incidente: il vetro dell'auto era frantumato e i carabinieri intervenuti stanno indagando sul fatto. I due giovani sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, quindi con ferite gravi ma non in pericolo di vita. I soccorsi sono scattati poco prima dell'1 di notte. In aggiornamento.