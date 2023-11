Investito un ciclista a Carate Brianza: è grave

Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto oggi 18 novembre a Carate Brianza in via Donizzetti all'altezza del civico 44 intorno alle 17.30. Secondo quanto riportato da Areu- Agenzia regionale emergenza urgenza un ciclista è stato investito e le sue condizioni sarebbero molto gravi, essendosi attivati i soccorsi in codice rosso. L'elisoccorso è decollato da Milano in codice rosso e ha trasportato il ferito all'ospedale di Bergamo. Sul posto anche ambulanza, auto medica, i carabinieri di Seregno e la polizia Locale. Si attendono aggiornamenti.