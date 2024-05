Incidente stradale, investito un ciclista: 19enne trasferito in ospedale

Incidente stradale in via Rovani: un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Terribile schianto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, nella via vicino al Parco di Monza. Un ragazzo di 19 anni, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato contro un’auto. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale intervenuta sul posto.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del giovane sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo. Il giovane è stato trrasferito al pronto soccorso del vicino nosocomio di via Pergolesi.