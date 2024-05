Guida ubriaco e travolge un uomo in strada: morto 48enne

Elmahjoub Ghazal, 48 anni, residente a Barlassina, è morto, travolto e ucciso da un'auto mentre camminava a piedi lungo la provinciale a Inverigo. Il 48enne è stato falciato da una Toyota Yaris con al volante un 39enne che è risultato positivo all'alcotest.

L'investimento mortale è avvenuto nella serata di sabato 11 maggio, a Inverigo, comune comasco al confine con Giussano. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate.

Lungo la SP41 sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica della Croce Bianca di Giussano insieme ai carabinieri di Lurago d'Erba. Al volante della vettura invece c'era un uomo di 39 anni residente a Anzano del Parco: l'alcol test è risultato leggermente positivo ed è quindi stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d'ebrezza e omicidio stradale. I militari dell'Arma stanno effettuando accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale.