Incidente a Lentate, 84enne sulle strisce travolto dall'auto di un 90enne: morto

Pomeriggio di sangue a Lentate sul Seveso, in Brianza, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 84 anni, Giancarlo Conti, un pensionato residente in paese con la moglie. Il dramma si è consumato verso le 13.40 sulla nazionale dei Giovi, all'incrocio con via Scultori del legno.

Lì, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Seregno, l'84enne stava attraversando sulle strisce quando è stato investito da una Toyota Prius guidata da un 90enne, anche lui pensionato e anche lui residente a Lentate.

L'impatto è stato violentissimo, tanto che la vittima è stata sbalzata a 15 metri dal punto dell'impatto e ha perso immediatamente conoscenza dopo l'urto con l'asfalto. L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Desio, dove è arrivato pochi attimi prima delle 14.30. Lì, purtroppo, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno a lungo ascoltato il 90enne che si trovava alla guida dell'auto, che è rimasto illeso. L'anziano verrà indagato per omicidio stradale.