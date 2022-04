Investito mentre attraversa sulle strisce, 75enne finisce al Niguarda

E' finito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, il 75enne limbiatese che è stato investito sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Piave e via Matteotti. L'uomo stava camminando e intorno alle 9.20 di venerdì 22 aprile è stato centrato da un'auto in transito. Nell'impatto il 75enne è finito sul parabrezza dell'auto, dove ha sbattuto la testa, prima di scivolare a terra sull'asfalto. Il sinistro ha provocato non pochi problemi sulla viabilità del centro cittadino.

I soccorsi e il trasferimento al Niguarda

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Cesano Maderno e l'automedica. Giunti sul posto in codice rosso gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al 75enne, le cui condizioni fortunatamente sono parzialmente migliorate. Dopo i primi accertamenti l'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per essere sottoposto ad accertamenti ed esami. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Desio che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.