Investito sulla Valassina, morto un uomo di 48 anni

Incidente fatale nella tarda serata dell'11 maggio 2024 sulla Valassina.

Un uomo è stato infatti travolto da un'auto ed è morto. La vittima, come riporta QuiComo ha 48 anni. Stava camminando lungo la SP41 (Valassina) quando per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri è stato investito in località Inverigo. Inutili i soccorsi dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Bianca di Giussano. Le fertie riportate dall'uomo erano troppo gravi.

L'uomo è deceduto sul posto.