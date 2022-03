Grave incidente per un ciclista brianzolo: in ospedale in codice rosso

È stato trasferito in ospedale in codice rosso con politraumi. Sono gravi le condizioni del ciclista di Seregno che questa mattina, domenica 13 marzo, ha avuto un incidente nel Lecchese, mentre stava percorrendo la strada provinciale 49. Come riferisce LeccoToday l'uomo, di cui non è stata resa nota l'età, attorno alle 9.30 è stato vittima di un gravissimo incidente a poca distanza da via per la Poncia. Violento l'impatto del ciclista contro l'auto.

Immediato l'arrivo dei soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati inviati l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, l'autoinfermieristica e l'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (in provincia di Como). Il ciclista è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese.

Spetterà ai carabinieri della compagnia di Merate intervenuti sul posto ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.