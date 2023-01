Investita una donna di 61 anni

Incidente a Monza: una donna di 61 anni è stata investita ed è finita in ospedale. Il fatto è accaduto questa mattina, martedì 31 gennaio. Come riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) erano circa le 8 quando la donna è stata investita in via Mozart.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Le condizioni della ferita sono apparse inizialmente molto gravi. Dal 118 sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l'automedica e l'ambulanza. Fortunatamente le ferite riportate erano meno gravi di quanto ipotizzato inizialmente e la donna è stata trasferita in codice giallo al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo.

Sulla dinamica dell'accaduto stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Monza.