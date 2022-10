Isabella muore insieme al fidanzato in un tragico incidente stradale

Un tragico destino quello che ha legato Isabella al suo Francesco, entrambi 26enni. Una notizia che ha gettato i familiari e gli amici nel dolore quella giunta all'alba di oggi, lunedì 10 ottobre, a Monza. Isabella Augello, 26 anni, è morta nella notte in un drammatico incidente stradale a San Lorenzo al Mare in provincia di Imperia.

La ragazza viaggiava in auto insieme al suo fidanzato che lavorava come agente della polizia penitenziaria in Liguria. Da quanto riferiscono i giornali della zona l'auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è uscita di strada e si è schiantata contro un pilone della ferrovia dismessa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto le ambulanze, ma purtroppo per i due fidanzati non c'era più nulla da fare.