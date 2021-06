Incidente all'incrocio, auto finisce "in giardino"

L'incidente all'incrocio tra due auto e la vettura che dopo lo scontro finisce contro la recinzione di una villetta. Il sinistro è avvenuto nella serata di venerdì 18 giugno a Lazzate, in via Kennedy. Poco dopo le 20 nel tratto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. Nonostante l'impatto e la dinamica "scenografica" del sinistro fortunatamente in seguito allo schianto nessuno è rimasto ferito.

In via Kennedy sono stati al lavoro i vigili del fuoco con un'autompa da Lazzate e un carro fiamma da Seregno. Uno dei due veicoli ha terminato la corsa contro la siepe sulla recinzione di un'abitazione. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai militari.