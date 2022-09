Incidente all'incrocio tra moto e furgone, 16enne grave in ospedale

Uno scontro all'incrocio tra un furgone e una moto, una precedenza forse omessa e uno studente di 16 anni in ospedale. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 6 settembre a Lazzate, in Brianza.

Intorno alle 18 all'incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Enrico Fermi, per cause in corso di accertamento, un furgone e una Ktm 125 si sono scontrati. Al volante del Fiat Doblò di una ditta di Lentate sul Seveso c'era un 51enne di Erba. In sella alla dueruote invece uno studente di 16 anni: è stato proprio il minorenne ad avere la peggio dopo lo schianto.

Sul posto in seguito al sinistro sono giunti i soccorsi del 118 e i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso che hanno effettuato i rilievi. Dai primi accertamenti, secondo quanto reso noto dal comando provinciale dell'Arma, si ipotizza che all'origine del sinistro ci sia una mancata precedenza: il Doblò proveniva da via Fermi e il motociclo invece procedeva lungo via Manzoni. Poi lo schianto, in seguito al quale il 16enne è finito a terra.

Lo studente è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como dove è ancora ricoverato per i politraumi riportati nell'impatto. Il giovane non verderebbe però in pericolo di vita, illeso invece il 51enne al volante del furgone.