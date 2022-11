Auto si ribalta in un campo: in ospedale un 21enne

Un'auto ribaltata in un campo e soccorsi allertati in codice rosso a Lentate sul Seveso martedì pomeriggio. Poco prima delle 15 lungo via per Mariano un 21enne al volante di una Mazda Mx5, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada all'interno di un'area campestre.

In seguito alla chiamata di emergenza la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse meno gravi del previsto e i mezzi di emergenza sono ripartiti alla volta dell'ospedale in codice giallo.

A Lentate sul Seveso sono state inviate l'autopompa di Seregno e l'autopompa di Lazzate. La dinamica del sinistro che ha provocato il ribaltamento del mezzo sono ora al vaglio della polizia locale di Lentate sul Seveso.