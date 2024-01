Incidente: finisce con l'auto contro le macchine parcheggiate e poi si ribalta

Grande paura nel primo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio a Lentate sul Seveso. Un'automobilista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della sua auto, è finita contro una macchinata parcheggiata e poi si è ribaltata.

Il fatto è accaduto intorno alle 15.40 in via Cadorna. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco con l’autopompa dal distaccamento di Seregno, e gli agenti della polizia locale di Lentate sul Seveso. I pompieri sono riusciti ad estrarre i feriti dalle lamiere. Due le persone rimaste coinvolte: due donne di 39 e di 60 anni. Fortuntamente le loro condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo.