Si schianta contro un camion, 57enne lotta tra la vita e la morte in ospedale

Un uomo in condizioni gravissime, che lotta tra la vita e la morte in ospedale, al San Gerardo di Monza, un altro ricoverato al San'Anna di Como, due mezzi distrutti e sei ore di traffico paralizzato con lunghe code a ridosso della provinciale Novedratese e della Nazionale dei Giovi.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.45 quando a Lentate sul Seveso un 57enne di Carimate, al volante di una Citroën Berlingo, ha perso il controllo del mezzo all'altezza dell'incorcio tra la Nazionale dei Giovi e la Novedratese, finendo contro un autocarro Iveco dove al volante c'era un 61enne di Varedo.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica del sinistro e accertare le cause all'origine dell'impatto. A riportare ferite più gravi è stato il 57enne che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove risulta ricoverato in prognosi riservata. Il 61enne invece è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo.

Lunghe code e traffico

L'incidente martedì pomeriggio ha avuto ripercussioni pesanti anche sulla viabilità con code a ridosso dell'area per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 19.