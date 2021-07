Schianto auto moto: muore un motociclista di 45 anni

Schianto auto moto: muore un centauro di 45 anni di Lazzate. Drammatico epilogo dell’incidente avvenuto nella serata di martedì 20 luglio a Lentate sul Seveso in via Manzoni angolo via Alfieri.

Erano da poco passate le 23 quando c’è stato un forte impatto tra un’automobile e una motocicletta.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha immediatamente inviato i soccorsi in codice giallo, ma i soccorritori giunti sul posto hanno constatato che le condizioni del motociclista erano più gravi.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul luogo dell'incidente l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove, però, è giunto già senza vita.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti l'automobilista, un ragazzo italiano di 20 anni alla guida di una Bmw, nello svoltare a sinistra avrebbe omesso di dare la precedenza a due motociclisti a bordo di due moto che sopraggiungevano dalla direzione opposta.

Inevitabile lo schianto. L'automobilista e l'altro motociclista sono rimasti illesi.

Il giovane automobilista è stato sottoposto all'alcol test risultando con un tasso alcolemico di poco superiore ai limiti. Dovrà rispondere, oltre che delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, anche di omicidio stradale.