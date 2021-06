Incidente tra un'auto e una moto a Lentate sul Seveso, 66enne in ospedale

E' atterrato l'elisoccorso venerdì pomeriggio a Lentate sul Seveso nel pomeriggio di venerdì 25 giugno in seguito a un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 lungo la Nazionale dei Giovi e ha coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso. Tra le persone coinvolte risultano anche una donna di 41 anni e due bambini di dieci e cinque anni: nessuno di loro è stato trasferito in ospedale. L'unica persona soccorsa dai mezzi di emergenza è stato un 66enne che al momento dell'impatto viaggiava in sella alla moto. L'uomo è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In un primo momento era stato fatto decollare anche l'elisoccorso che però non ha trasferito in volo il paziente nel nosocomio monzese.

Lungo la Nazionale dei Giovi, all'altezza del civico 121, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro.