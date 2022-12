Terribile incidente a Lentate sul Seveso, auto finisce nel fosso: due feriti

Due persone ferite e vetture distrutte con un'auto finita nel fossato a bordo strada. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Lentate sul Seveso, lungo la Nazionale dei Giovi. Poco dopo le quattro e mezza del 31 dicembre, all'altezza del civico 190, si è verificato un sinistro stradale tra due auto: una Lancia Ypsilon e una Peugeot 206 condotte da una donna 29enne di Seveso e da un 56enne di Carimate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Seveso e del Radiomobile della compagnia di Seregno, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Como e al San Gerardo di Monza. Non risultano in pericolo di vita.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri che ora indagano per ricostruire la fasi dello schianto e accertare le responsbailità. E' stato chiesto agli ospedali di effettuare gli accertamenti per escludere che i conducenti avessero alcol nel sangue oltre la soglia consentita al momento del sinistro.