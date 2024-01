Incidente all'alba a Lesmo, auto finisce nella scarpata: due feriti

L'incidente è avvenuto questa mattina domenica 21 gennaio a Lesmo in via Volta. Nel sinistro sono state coinvolte due auto. Una è precipitata nella scarpata che costeggiava la strada, fortunatamente senza finire nel parcheggio sottostante. Erano circa le 5.30 e sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza con l'autopompa dal distaccamento di Vimercate e il carro fiamma da Lissone per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Due i feriti: un ragazzo di 19 anni e un uomo di 43, ma non sarebbero gravi ma sono comunque stati trasportati all'ospedale di Vimercate per dei controlli. Ai carabinieri il compito di stabilire le dinamiche e le responsabilità.