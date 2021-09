Incidente in motorino, 14enne sbalzato a cinque metri dopo lo schianto: soccorsi a Lesmo

Soccorsi in codice rosso a Lesmo sabato pomeriggio per un ragazzino di 14 anni rimasto ferito in seguito a un incidente. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti prima delle 18. E in via Marconi sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme agli agenti della polizia locale.

Nello schianto, che insieme al motociclo del minorenne ha coinvolto anche un veicolo, ha avuto la peggio il ragazzino che è caduto a terra, sull'asfalto, sbalzato a circa cinque metri di distanza dal luogo dell'impatto. Al momento dell'intervento dei soccorsi il 14enne, C.I., era cosciente e sveglio: a causa della caduta ha riportato un brutto trauma addominale e l'ambulanza lo ha trasferito a sirene spiegate in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamoca del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.