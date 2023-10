Paura in Brianza: schianto tra auto e furgone, vigili del fuoco al lavoro

Scontro tra un’auto e furgone: grande paura stanotte a Lesmo. L’incidente è avvenuto in via Marconi, intorno alle 4.20 di sabato 7 ottobre. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate, i carabinieri e i soccorritori del 118.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l’ambulanza in codice rosso. Nello schianto sono rimaste ferite due persone: una ragazza di 20 anni e un uomo di 67 anni. Fortunatamente le condizioni dei feriti non erano gravi, con il trasferimento all’ospedale San Gerardo in codice verde. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli inquirenti.