Gravissimo incidente a Lesmo, investe un uomo e perde il controllo dell'auto

Gravissimo investimento giovedì mattina a Lesmo. Mezzi di emergenza in codice rosso a Peregallo dove, per cause ancora in corso di accertamento, un sinistro ha coinvolto un pedone, soccorso in codice rosso.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza è scattata poco dopo le 8.30 da Peregallo. L'investimento è avvenuto in via Carlo Maria Maggi: sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, atterrato poco distante. Ad avere la peggio è stato un uomo, un pedone investito da un veicolo che poi avrebbe perso il controllo, piombando in un parcheggio lungo la provinciale. A Lesmo sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Non risultano altre auto coinvolte: due i feriti.