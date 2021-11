Incidente a Limbiate, ciclista travolto e sbalzato da un'auto finisce in ospedale

Incidente sulla provinciale a Limbiate (tra Milanese e Brianza) all'alba di venerdì 19 novembre: un ciclista di 52 anni è stato travolto da un'auto all'altezza del Cimitero Maggiore.

Tutto è accaduto intorno alle 6:45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del ciclista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto sia un'ambulanza che un'automatica. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo.

Secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato un importante trauma cranico. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.