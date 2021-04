Perde il controllo dell'auto e si ribalta, incidente a Limbiate

I soccorsi in via Tolstoj

Incidente stradale nella serata di giovedì 8 aprile a Limbiate, in Brianza. Intorno alle 23.30 in via Leone Tolstoj un'utilitaria ha perso il controllo e si è ribaltata all'altezza dell'incrocio con via Lombardia, in prossimità di una rotonda.

Il veicolo si è capottato ed è rimasto bloccato a bordo strada, a ridosso del marciapiedi dove - fortunatamente - in quel momento non passava alcun pedone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con un'autopompa da Bovisio Masciago, insieme al personale del 118 e ai carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.