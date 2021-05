Incidente a Limbiate tra auto e moto, gravissimo 25enne

Gravissimo incidente nel pomeriggio di venerdì 21 maggio a Limbiate. In viale Piave, all'altezza dell'incrocio con via San Giorgio, intorno alle 15 un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 25 anni. Il giovane in seguito allo schianto è finito a terra e ha perso conoscenza: sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa di Saronno e un'automedica in codice rosso allertate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

In viale Piave in pochi istanti sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio insieme agli agenti della polizia locale di Limbiate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. In seguito al sinistro il tratto è stato chiuso e la viabilità deviata con ripercussioni sulla circolazione in città.

Secondo quanto al momento emerso sembra che la moto provenisse da via XXV Aprile mentre il veicolo arrivasse da via San Giorgio. Dopo lo scontro la moto è finita a diversi metri di distanza vicino a un albero contro cui probabilmente avrebbe terminato la corsa. Il giovane centauro è stato soccorso in condizioni gravissime: al momento dell'intervento dei soccorsi il 25enne non era cosciente ed è stato accompagnato a sirene spiegate in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano.