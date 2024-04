Incidente a Limbiate: sbanda e finisce contro il guardrail

Paura oggi a Limbiate. Un automobilista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo dell’auto sbandando e finendo contro il guardrail.

L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di martedì 2 aprile alle 12.40 a Limbiate, in via Giotto. Alla guida dell’auto un uomo di 63 anni che è rimasto ferito e trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa da Desio. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo.