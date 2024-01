Incidente a Lissone, ragazzino di 16 anni gravissimo dopo uno schianto in moto

Grave incidente a Lissone, nella serata di sabato 27 gennaio. Intorno alle 20.30, per cause in corso di accertamento, un'auto e un motorino con in sella un giovanissimo si sono scontrati. E' partita subito una chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha fatto accorrere in via Di Vittorio un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, caduto dalla moto e finito a terra. Le sue condizioni, dopo l'impatto contro la Fiat Punto, sono apprse fin da subito gravissime ed è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. A effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati i militari dell'Arma.