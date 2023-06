Un'auto ribaltata e soccorsi. Incidente stradale a Lissone, nel pomeriggio di martedì 27 giugno. Lo scontro ha coinvolto due autovetture con a bordo due donne intorno alle 15.45 all'altezza di viale Lombardia, a ridosso dello svicolo della Valassina di Cascina Aliprandi.

Ad avere la peggio è stata la Renault con a bordo una 71enne che dopo l'impatto alla rotatoria si è ribaltata sul lato della carreggiata. In seguito al sinistro sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto e i vigili del fuoco.

Una donna di 71 anni è stata trasferita in ospedale, al pronto soccorso di Desio per accertamenti. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione nel tratto per consentire l'intervento dei soccorsi.