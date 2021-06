Perde il controllo dell'auto e sfonda una cancellata: illesa la conducente

Perde il controllo dell'auto e finisce contro una recinzione sfondandola. Tanta paura ma, per fortuna, la conducente è uscita illesa.

Incidente "spettacolare" quello accaduto giovedì 17 giugno a Lissone. Erano da poco passate le 8.20 quando in via Gioia una donna di 83 anni, alla guida della sua vettura, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro una cancellata.

L'auto ha sfondato la recinzione entrando nel giardino. Immediato l'arrivo dei soccorsi: l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia locale. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite, tanto che non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Lissone.