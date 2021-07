Nuovo incidente all'incrocio maledetto. Scontro tra tre auto a Lissone in via Buoonarroti, incrocio con via Sauro e con via Vecellio.

Tre le vetture coinvolte in uno dei punti dove da tempo ormai gli incidenti stradali sono all'ordine del giorno. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23 di martedì 27 luglio, un'auto è finita sul marciepde e ha abbattuto il semaforo.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, anche le pattuglie dei carabinieri.

I militari dell'Arma hanno anche dovuto placare gli animi di alcune persone presenti. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.