Investito da una moto, gravissimo 70enne a Lissone

Un uomo di sett'anni è stato soccorso in codice rosso a Lissone nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio. L'uomo è stato investito da una moto in via Toti, nella frazione Bareggia. Secondo quanto ricostruito la chiamata con la richiesta di emergenza è arrivata alla centrale operativa intorno alle 16 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica in codice rosso.

L'uomo nell'investimento ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma a una gamba. In via Toti sono giunti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il 70enne è stato trasferito in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Nei giorni scorsi, a Lesmo, un pensionato, investito da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada con il cane, è deceduto dopo essere arrivato in ospedale.