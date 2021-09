Incidente a Lissone, schianto all'incrocio: due feriti

Incidente a Lissone nel pomeriggio di venerdì 24 settembre. In via Martiri della LIbertà, all'altezza dell'incrocio con via Volontari del Sangue, due vetture si sono scontrate. Le cause all'origine del sinistro - prbabilmente una mancata precedenza - sono al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per rilevare il sinistro. Due le persone rimaste ferite nello scontro: una donna di 52 e una di 75 anni soccorse in codice verde e trasferite per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza e a Desio.

La richiesta di intervento in seguito allo scontro è arrivata pochi minuti dopo le 15 e in viale Martiri della Libertà sono giunti i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze preallertate in codice rosso e l'automedica. A destare preoccupazione inizilmente sarebbe stata la prima ricostruzione del sinistro per cui una delle due vetture si sarebbe capottata inb seguito allo schianto, riportando importanti danni al parabrezza. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale.