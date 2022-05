Ragazzino investito in bici, paura per un 13enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato 14 maggio a Lissone quando un ragazzino è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. E' accaduto pochi minuti prima delle 17 in via Cappuccina e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale.

La centrale operativa ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza preallertate in codice rosso: il personale sanitario ha soccorso il 13enne rimasto ferito e lo ha trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per accertamenti perchè le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno gravi del previsto.

La dinamica dell'investimento è ora al vaglio della polizia locale del comando di Lissone, intervenuta per i rilievi.