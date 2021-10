Auto si ribalta: grande paura per una 19enne

I soccorsi sono partiti in codice rosso, ma per fortuna le condizioni dell'autista erano meno gravi di quanto previsto.

Grande paura questa mattina, intorno alle 11, a Lissone. In via Fermi, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, una giovane automobilista di 19 anni ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata.

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto la pattuglia della polizia locale di Lissone che dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Le condizioni della 19enne non erano così gravi come ipotizzato inizialmente e la ragazza è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Sul posto anche i vigili del fuoco.